"Прокси"-плагин для браузера.

Необходимо плагины к IE, FF, Opera, Chrome, которые позволяют полностью переделывать входящие и исходящие от браузера http-запросы, умеют делать http-запрос, взаимодействуют с DOM.

То есть нужен враппер, который, когда запрос отправляется, вызывает одну функцию-обработчик. Когда приходит ответ - вызывает другую функцию-обработчик. При прогрузке страницы вызывает еще одну функцию-обработчик. Когда подгружается страница/какой-либо объект - вызывает функцию-обработчик.

Так же самостоятельно плагин должен уметь делать http-запросы. И взаимодействовать с DOM. Я это вижу, как javascript-инъекцию, но, конечно, есть наверно и другие способы.

стучать в icq 483489904