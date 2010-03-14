"Прокси"-плагин для браузера.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок248 просмотров

Необходимо плагины к IE, FF, Opera, Chrome, которые позволяют полностью переделывать входящие и исходящие от браузера http-запросы, умеют делать http-запрос, взаимодействуют с DOM.

То есть нужен враппер, который, когда запрос отправляется, вызывает одну функцию-обработчик. Когда приходит ответ - вызывает другую функцию-обработчик. При прогрузке страницы вызывает еще одну функцию-обработчик. Когда подгружается страница/какой-либо объект - вызывает функцию-обработчик.

Так же самостоятельно плагин должен уметь делать http-запросы. И взаимодействовать с DOM. Я это вижу, как javascript-инъекцию, но, конечно, есть наверно и другие способы.

стучать в icq 483489904

JavaScript
15 лет назад
igor_gulamov
Gulamov Igor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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