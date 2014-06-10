Флеш радио проигрыватель

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

Задача:

Нужно создать флешь радио проигрыватель. Радио имеется, поток идет через самбродкастер и айскаст на выходе.

Нужно сделать красивый флешь плеер, который будет открываться в новом окне в стиле http://test.sentido.com.ua/radio/

Сам флешь плеер должен быть не очень большой, но вмещать в себя переменные, которые будут браться с файла (наверно XML) а именно название композиции, диджей, битрейд.

ОЧЕНЬ ВАЖНО - чтобы была возможность управления временем буферизации!!!

Заранее говорю - допускается возможность переделки какого то бесплатного флешь проигрывателя

Есть задача, создать радио сайт с флешь плеером, но проблема в том, что при переходе на другую страницу - флешь плеер также перезагружается и звук прерывается.

Если кто-то предложить другую реализацию - приветствуется. Вариант подгрузки всего сайта на аяксе и во фреймах отпадает - в первом варианте очень трудная реализация, во втором - как то грузняково и не знаю как реализовать на джумле фреймы

Joomla
15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надежный заказик, оплата в срок. Было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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