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Флеш радио проигрыватель
Задача:
Нужно создать флешь радио проигрыватель. Радио имеется, поток идет через самбродкастер и айскаст на выходе.
Нужно сделать красивый флешь плеер, который будет открываться в новом окне в стиле http://test.sentido.com.ua/radio/
Сам флешь плеер должен быть не очень большой, но вмещать в себя переменные, которые будут браться с файла (наверно XML) а именно название композиции, диджей, битрейд.
ОЧЕНЬ ВАЖНО - чтобы была возможность управления временем буферизации!!!
Заранее говорю - допускается возможность переделки какого то бесплатного флешь проигрывателя
Есть задача, создать радио сайт с флешь плеером, но проблема в том, что при переходе на другую страницу - флешь плеер также перезагружается и звук прерывается.
Если кто-то предложить другую реализацию - приветствуется. Вариант подгрузки всего сайта на аяксе и во фреймах отпадает - в первом варианте очень трудная реализация, во втором - как то грузняково и не знаю как реализовать на джумле фреймы
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