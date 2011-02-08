RonEXI

Роман Бухановский RonEXI

 
36 летРоссия/Благовещенск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Выполню любые заказы связаные с Flash, Flash+PHP+MySQL.

+ ВКонтакте API

+ Одноклассники API

Стоимость работ оговаривается после изучения ТЗ.

ICQ: 427718677

Skype: ronexi0

PHPMySQL
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Colgate
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
7 баллов
8 лет назад
Приделать к видео-ролику прелоадер и навигацию.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
torquemada
Андрей 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Нужны динамические баннеры Flash+XML
Все было сделано качественно и в срок!
vinweb
Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Флеш радио проигрыватель
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделать флеш баннер (программированием, скриптом).
Баннер мне очень понравился. Спасибо за работу. Рекомендую!
Честный заказчик, оплатил всё как договаривались. Проблем нет.
Ответный отзыв
alexdjigil
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Небольшая работа для флеш кодера AS2
Жаль что нельзя поставить 10 с большим ПЛЮСОМ, очень оперативно, грамотно и с объяснениями... Всем рекомендую.
Всё ОК
Ответный отзыв