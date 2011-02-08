Роман Бухановский RonEXIRonEXI
36 летРоссия/Благовещенск
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Игра ShovaShova163 просмотра
- Улечшенная рисовалка ВКонтакте1360 просмотров
- Часы315 просмотров
- Анимация флеш меню365 просмотров
- Сайт Внутри Собаки205 просмотров
- Сайт Fz2006.net157 просмотров
- Сайт MyBlg.narod.ru187 просмотров
- Сайт MegaLuckyPlay.com172 просмотра
- Сайт 5USD.net162 просмотра
- График317 просмотров
- Графический эффект306 просмотров
- Графический Эффекст299 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
7 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
9 лет назад
Все было сделано качественно и в срок!
$50
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
13 лет назад
Баннер мне очень понравился. Спасибо за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Честный заказчик, оплатил всё как договаривались. Проблем нет.
$7
10 баллов
13 лет назад
Жаль что нельзя поставить 10 с большим ПЛЮСОМ, очень оперативно, грамотно и с объяснениями... Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Всё ОК