Приделать к видео-ролику прелоадер и навигацию.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки122 просмотра

Задача:

Есть видео-ролик.

- нужно сконвертировать его во флеш формат;

- снабдить прелоадером;

- снабдить интуитивно понятной перемоткой(в ролике имеется сцена 5-10 секунд(в конце ролика), в виде вращения здания). Вот нужно чтобы пользователь мог просмотреть весь ролик и удобно вращать здание в конце.

Примерно так.

Жду предложения с ценами и сроками на site.customer [пёс] gmail [точка] com

15 лет назад
Colgate
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надёжный заказчик. Правильно поставил задачу. Оплатил заказ сразу после выполнения. Приятно иметь дело.

Заявки фрилансеров

RonEXI
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад