Приделать к видео-ролику прелоадер и навигацию.

Задача:

Есть видео-ролик.

- нужно сконвертировать его во флеш формат;

- снабдить прелоадером;

- снабдить интуитивно понятной перемоткой(в ролике имеется сцена 5-10 секунд(в конце ролика), в виде вращения здания). Вот нужно чтобы пользователь мог просмотреть весь ролик и удобно вращать здание в конце.

Примерно так.

Жду предложения с ценами и сроками на site.customer [пёс] gmail [точка] com