Починить комментарии в DLE

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Закрыт6 заявок133 просмотра

Всем привет!

Такая проблема. Я ставил какой-то модуль и, наверно, случайно что-то удалил...

Теперь не отображаются комменты, хотя они и есть.

Сайт на DLE

Пример страницы с комментами: _http://friend.kg/main/171-nabor-v-komandu-sajta.html

Оставляйте, пожалуйста, ICQ для связи.

Бюджет: 10 WMR, т.к. тут знающему человеку делать нечего ;)

Спасибо!

DLE
15 лет назад
megasend
Алекс 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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