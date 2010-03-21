Добрый день! Необходимо создать движок сайта объявлений наподобие этого сайта: http://www.marktnet.nl/ Если у вас уже есть готовые решения, которые имеют схожий функционал, с радостью рассмотрю и их. P.S. Желательно создавать ...
ChatRoulette.com - требуется клон
ChatRoulette.com - Требуется клон
Заявки фрилансеров
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