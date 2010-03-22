Требуется изменение функционала PHP движка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки203 просмотра

Добрый день!

Имеется сайт, на котором размещаются мини игры, доступные для загрузки без необходимости регистрации. Механизм загрузки реализован с помощью PAD файлов. Движок сайта - бесплатный PAD Site Kit 2.00.09.

Нам нужен PHP кодер, который:

1) Разберётся с механизом и выяснит, почему сейчас возникает ошибка (данные не добавляются)

2) Настроит отображение главной страницы так, чтобы была раскрыта категория "Games" и всё содержимое было доступно с главки.

3) Подкорректирует механизм загрузки, чтобы файлы размещались в соответствии с предоставленным путём.

4) Сделает закачку новых элементов закрытой от третьих лиц.

Посмотреть на сайт можно по адресу: http://winminigames.com

Дополнительная информация будет предоставлена в случае, если Вас заинтересует проект в личку.

З.ы. Пожалуйста, указывайте адекватные ценники и временные интервалы.

Happy bidding!

PHP
15 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Отличный человек! Моментальный контакт, доступен по icq, работу выполняет качественно и в срок. Получили даже больше чем платили. Обязательно будем заказывать услуги вновь! А++
Отличный заказчик, надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

pvalex
Павел 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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