www. qazyna. kz Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539 А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538 Пишите цены, сроки и показывайте свои ...
Требуется изменение функционала PHP движка
Добрый день!
Имеется сайт, на котором размещаются мини игры, доступные для загрузки без необходимости регистрации. Механизм загрузки реализован с помощью PAD файлов. Движок сайта - бесплатный PAD Site Kit 2.00.09.
Нам нужен PHP кодер, который:
1) Разберётся с механизом и выяснит, почему сейчас возникает ошибка (данные не добавляются)
2) Настроит отображение главной страницы так, чтобы была раскрыта категория "Games" и всё содержимое было доступно с главки.
3) Подкорректирует механизм загрузки, чтобы файлы размещались в соответствии с предоставленным путём.
4) Сделает закачку новых элементов закрытой от третьих лиц.
Посмотреть на сайт можно по адресу: http://winminigames.com
Дополнительная информация будет предоставлена в случае, если Вас заинтересует проект в личку.
З.ы. Пожалуйста, указывайте адекватные ценники и временные интервалы.
Happy bidding!
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