www. qazyna. kz Вот старый вариант сайта www. qazyna. kz Вот стратегия его изменения http://pics.kz/viewfull1049539 А вот новый макет http://pics.kz/viewfull1049537 http://pics.kz/viewfull1049538 Пишите цены, сроки и показывайте свои ...
Разработка Silverlight-страничек
Для онлайн игры (http://vfm-elita.com/) необходимо реализовать следующий набор страниц (форм):
• Отправка состава: формирование заявки на футбольный матч (выбор игроков из списка доступных на матч, определение позиций и задач игроков, определение установок и задач команде, определение замен);
• Управление заменами: формирование групп замен для команды.
Страницы должны быть реализованы в составе Silverlight-приложения (странички Squad и Replacements) и подготовлены для использования на вэб-сайте в виде встраиваемых объектов в HTML-код страниц.
Приложение должно быть разработано на основе паттерна MVVM.
Приложение должно коммуницировать с «родительским» вэб-сайтом посредством WCF-сервисов (возможно WebServices), которые хостятся сайтом. Необходимо:
• проанализировать целесообразность использования .NET RIA Serivces в контексте предоставления доступа к бизнес-объектам через «кастомный» слой сервисов;
• по ходу реализации задания (или во время анализа) проверить наличие необходимых сервисов (сервисных методов), по необходимости запросить недостающие.
Юнит-тесты
Компоненты ViewModel, требования к которым указанны в разделе «Основной и запасной составы» (см. ТЗ в приложении), должны быть покрыты тестами (MS Test framework).
Требования к коду
1. Обязательно
Исходный код должен быть написан на C#.NET. Ворнинги компиляции должны быть устранены.
2. Желательно
К VisualStudio должен быть установлен ReSharper версии 5.х (4.5) с предоставленными настройками. Все ворнинги должны быть устранены. В случае невозможности «правильного» устранения ворнингов, к ним должна быть применена опция “Suppress Warning with comments”.
Больше деталей в приложенном файле (готовность документации - 80%), цена обсуждаема.
Для коммуникаций, скорее всего, будет использован Skype.
Возможность выполнения аналогичных задач в будущем - плюс.
Заитересовавшимся сообщить :
а. о наличии опыта работы с Silverlight;
б. о знании и/или опыте применения паттерна MVVM;
в. о знании и/или опыте применения .NET RIA Services.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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