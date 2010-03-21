Разработка Silverlight-страничек

Для онлайн игры (http://vfm-elita.com/) необходимо реализовать следующий набор страниц (форм):

• Отправка состава: формирование заявки на футбольный матч (выбор игроков из списка доступных на матч, определение позиций и задач игроков, определение установок и задач команде, определение замен);

• Управление заменами: формирование групп замен для команды.

Страницы должны быть реализованы в составе Silverlight-приложения (странички Squad и Replacements) и подготовлены для использования на вэб-сайте в виде встраиваемых объектов в HTML-код страниц.

Приложение должно быть разработано на основе паттерна MVVM.

Приложение должно коммуницировать с «родительским» вэб-сайтом посредством WCF-сервисов (возможно WebServices), которые хостятся сайтом. Необходимо:

• проанализировать целесообразность использования .NET RIA Serivces в контексте предоставления доступа к бизнес-объектам через «кастомный» слой сервисов;

• по ходу реализации задания (или во время анализа) проверить наличие необходимых сервисов (сервисных методов), по необходимости запросить недостающие.

Юнит-тесты

Компоненты ViewModel, требования к которым указанны в разделе «Основной и запасной составы» (см. ТЗ в приложении), должны быть покрыты тестами (MS Test framework).

Требования к коду

1. Обязательно

Исходный код должен быть написан на C#.NET. Ворнинги компиляции должны быть устранены.

2. Желательно

К VisualStudio должен быть установлен ReSharper версии 5.х (4.5) с предоставленными настройками. Все ворнинги должны быть устранены. В случае невозможности «правильного» устранения ворнингов, к ним должна быть применена опция “Suppress Warning with comments”.

Больше деталей в приложенном файле (готовность документации - 80%), цена обсуждаема.

Для коммуникаций, скорее всего, будет использован Skype.

Возможность выполнения аналогичных задач в будущем - плюс.

Заитересовавшимся сообщить :

а. о наличии опыта работы с Silverlight;

б. о знании и/или опыте применения паттерна MVVM;

в. о знании и/или опыте применения .NET RIA Services.

Спасибо.