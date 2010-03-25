Реализовать выплывающее меню (Жд)

Необходимо в ADSManager сделать функцию позволяющаю создать зависимые формы, чтото вроде задал страну, подгрузились города и т.д. Поидее должно быть так сначала выбирается категория страны, затем, в следуещем поле формы подкатегория города, в самом adsmanager ...