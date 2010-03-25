Реализовать выплывающее меню (Жд)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок182 просмотра

Нужно реализовать выплывающее меню.

сайт: http://www.educonsulting.ru/index.php

Структура меню в файле!

15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Все сделано четко и быстро! Все замечания учтены!
Отличный заказчик. Очень приятно с ним работать. Очень хорошее ТЗ и оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад