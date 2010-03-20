Определение источника информации.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Имеется сайт постороеный полностью на flash.

Требуется выяснить откуда подгружаются все данные.

Выявить простым снифером браузера по http и https протаколам не удалось.

Нужно узнать откуда и каким именно образом берется информация.

Мне удалось выловить несколько xml файлов с данными но это малая часть того что нужно и по большей части является ланпагом...

PS. Писать ничего не требуется, нужна лишь консультация о том откуда берется информация и как её получить самостоятельно не прибегая к flash.

15 лет назад
Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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