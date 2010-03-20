Определение источника информации.

Имеется сайт постороеный полностью на flash.

Требуется выяснить откуда подгружаются все данные.

Выявить простым снифером браузера по http и https протаколам не удалось.

Нужно узнать откуда и каким именно образом берется информация.

Мне удалось выловить несколько xml файлов с данными но это малая часть того что нужно и по большей части является ланпагом...

PS. Писать ничего не требуется, нужна лишь консультация о том откуда берется информация и как её получить самостоятельно не прибегая к flash.