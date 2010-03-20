Добавить блок бренды

CentOS и ISPmanager - нужно грамотно отвязать крон от форума. На офф форуме уже есть FAQ(http://torrentpier.info/viewtopic.php?f=5&t=1121&p=19798#p24648), но у меня не получилось этого сделать. От исполнителя я должен получить полную инструкцию по отвязки крона от ...