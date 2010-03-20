Модуль Drupal для вставки видео в материалы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Необходимо разработать модуль для вставки видео и создания видео галереи используя API YouTube.

Возможность вставки осуществляется зарегистрированным пользователем.

Описания и теги необходимо продублировать на нашем сайте, для дальнейшей возможности выборки по параметрам.

Возможно существуют готовые модули на базе которых можно реализовать подобный функционал.

Приветствуются любые конструктивные предложения.

Предлагайте вашу стоимость и ориентировочные сроки работы.

Drupal
15 лет назад
goodvin55
Дмитрий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

mix-app
Элина 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо за консультацию. Грамотный подход. Быстрое исполнение.

Заявки фрилансеров

mix-app
Элина 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад