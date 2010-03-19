Необходима помощь в насткройке WEBASIST

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

1. Необходимо сделать выпадающее меню, в зависимости от хитрой цены в категории товара

2. Настроить вывод краткого описания товара

3. Настройка корзины.

4. Помоч с формированием файла для подгрузки и выгрузки файлов на сайт и для яндекс каталога

15 лет назад
seregas7
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров