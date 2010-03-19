Поставил скрипт тизерной сети STG. Есть кое-какие пожелания по доработке: - довести до ума дизайн тизеров - добавить пару полей в форму регистрации - сделать ...
Движок игры "Мафия"
Здравствуйте. Нужен скрипт онлайн игры мафия, как на сайте mafiaonline.net
Пожалуйста, обозначьте примерный бюджет и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Есть 20+ сайтов. Для каждого из них есть сверстанный макет. Сайты: Диеты, Тесты, IQ, Бросить курить, Улучшить зрение и т.д. Требуется: - Подобрать контент для сайта - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
ЗАДАЧА: создать фирменный стиль сайта (портал vBadvanced + форум vBulletin), на основе дефолтного стиля vBulletin (в т.ч. логотип) + верстка. В результате работы => готовый стиль, для установки на форум. ВНИМАНИЕ: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт долго коннектиться к удалённой базе данных. В чем может быть проблоема Нужно исправить, пишите цену. подробности в лс Возможно досят целевым трафиком....Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо доработать автомобильный портал. Натянуть новую верстку + пофиксить имеющиеся баги.Закрыт15 лет назад
- $10
Необходимо создать аналогичную форму приложенному файлу календарь перевести на русский отправлять почту на несколько ящиков получателя и копию на ящик отправителя убрать капчу http://www.php-mail.ru/ вот инструкция для тех кто не уверен ...Завершен15 лет назад
Сайт - baraban.kharkov.ua Нужно добавить компоненту для создания видеоархива пользователями сообщества (community builder)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужна профессиональная карта сайта. Движок wp + рейтинг сайтов. Более подробно в перепискеЗавершен15 лет назад
- $100
Есть сайт который юзает AFLAX(http://wiki.github.com/aptana/aflax/) для загрузки файла. Под IE работает - диалог показывается, под Firefox и Chrome нет. Надо починить - походу проблема с флешем. Доступ к ftp/сорцам и сайту дам. Если через AFLAX ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Необходим скрипт PHP, который при помощи CURL будет отправлять некие запросы к определенному серверу. В эти запросы будут подставляться нужные параметры, которые будут рандомно выбираться из текстовой базы (файл txt либо csv ...Завершен15 лет назад