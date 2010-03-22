Форма с отправкой почты

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки214 просмотров

Необходимо создать аналогичную форму приложенному файлу

календарь перевести на русский

отправлять почту на несколько ящиков получателя и копию на ящик отправителя

убрать капчу

http://www.php-mail.ru/ вот инструкция для тех кто не уверен что справится xD

15 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

ChristianX
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно. на все просьбы реагировал быстро.
Я остался очень доволен и хочю сказать что Павел прекрасний заказчик !!!

Заявки фрилансеров

ChristianX
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад