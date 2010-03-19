Переделать имеющуюся форму обратной связи для отправления сообщения на определенный e-mail. С проверкой на валидность заполняемых данных, установкой captcha + recaptcha. Сохранение сообщений из формы обратной связи в базу данных с возможностью последующего распечатывания. ...
Выровнить текст по центру
Выровнить текст таблицы по центру
http://terius-ltd.com/?page_id=190
Кому интересно моя ася- пять девять шесть восемь ноль пять четыре семь три.
Заявки фрилансеров
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