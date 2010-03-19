Flash-шапка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок212 просмотров

Сделать что-то наподобие этого

http://www.e-systems21.ru/

отрисовать дом, с размещенными в нем отопительными элементами, при наведении на которые, всплывает какая-то инфа.

Более подробно выбранному исполнителю.

15 лет назад
dreamcatcher
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WoodCat-design
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

WoodCat-design
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад