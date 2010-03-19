Верстка, наполнение и сопровождение сайта

Здравствуйте!

Есть сайт http://www.siga.com.ua/ на нем грядут изменения и нужен человек, способный грамотно внедрить пожелания владельцев этого сайта, а также постоянно поддерживать и продвигать в поисковых системах его в дальнейшем. Задача состоит в следующем:

1) В данный момент, сайт построен на чистом html. Нужно эту же верстку поставить на движок, вроде смарти. Предпочтение отдается максимально простым и легким движкам, низкая распространенность является плюсом. В случае необходимости, движок простейшей структуры может быть предоставлен нашим знакомым программистом. Он же в случае необходимости поможет с установкой, если вы мало знакомы с php.

2) Соответственно для страниц и прочей атрибутики нужен будет грамотный копи-пэйст с доверстыванием того, что поленились сделать предыдущие разработчики сайта.

3) Добавить еще несколько новых разделов, страниц и подстраниц (детальнее по структуре при встрече).

4) Произвести поисковую оптимизацию (внутреннюю).

Сформируйте приблизительную стоимость (при встрече будем обсуждать более точную) как за разовый объем работ, так и по возможности за последующую поддержку (например, стоимость за добавление нового продукта). Не поленитесь указать какую систему планируете использовать, свои пожелания или замечания и контактную информацию в теле комментария. Всем спасибо.