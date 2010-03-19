Задача для специалиста в cms DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки161 просмотр

Здравствуйте! Требуется сделать ограничение по количеству символов в короткой новости...

Т.е. например из админки вбили текст на 1000 символов, а в короткой новости на сайте показываются только первые 200 символов (в полной новости уже весь текст идет).

Кто сможет справиться - оставляйте контакты и цену.

Спасибо.

DLE
15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров