Задача для специалиста в cms DLE

Здравствуйте! Требуется сделать ограничение по количеству символов в короткой новости...

Т.е. например из админки вбили текст на 1000 символов, а в короткой новости на сайте показываются только первые 200 символов (в полной новости уже весь текст идет).

Кто сможет справиться - оставляйте контакты и цену.

Спасибо.