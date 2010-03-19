Задание для тех, кто знает DLE. Сайт tent-pro.ru Сделать форму отправки письма, с полями для заполнения (проверка полей на заполненность обязательна) и каптчей. Та форма, что стоит на сайте (переход ...
Перенос сайта на TYPOlight с обновлением содержимо
Клиент: школа иностранных языков
- 5 филиалов в разных географических точках
- каждый филиал предоставляет несколько общих услуг (дневные / вечерние курсы, итд) + несколько уникальных услуг (курсы для предприятий, для детей, итд)
- сайт на 2х языках (английский / французский)
- CMS: TYPOlight с админкой и интерфейсом на английском
Имеется:
- существующий устаревший сайт онлайн
- макеты нескольких страниц нового сайта
- список рубрик нового сайта
Требуется:
- подгонка нового дизайна под TYPOlight
- создание нескольких иконок, карты расположения филиалов, схем проезда (предложения по улучшению дизайна приветствуются)
- установка CMS на сервере клиента
- верстка / заточка CMS
- временное наполнение контентом (копипейст из существующего сайта)
- создание системы смены баннеров в шапке (random из ftp папки доступной клиенту)
- работа без вашей подписи и без присутствия в вашем портфолио
Оплата только в USD$ через PayPal
Цена? Сроки?
Заявки фрилансеров
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