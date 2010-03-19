Перенос сайта на TYPOlight с обновлением содержимо

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок82 просмотра

Клиент: школа иностранных языков

- 5 филиалов в разных географических точках

- каждый филиал предоставляет несколько общих услуг (дневные / вечерние курсы, итд) + несколько уникальных услуг (курсы для предприятий, для детей, итд)

- сайт на 2х языках (английский / французский)

- CMS: TYPOlight с админкой и интерфейсом на английском

Имеется:

- существующий устаревший сайт онлайн

- макеты нескольких страниц нового сайта

- список рубрик нового сайта

Требуется:

- подгонка нового дизайна под TYPOlight

- создание нескольких иконок, карты расположения филиалов, схем проезда (предложения по улучшению дизайна приветствуются)

- установка CMS на сервере клиента

- верстка / заточка CMS

- временное наполнение контентом (копипейст из существующего сайта)

- создание системы смены баннеров в шапке (random из ftp папки доступной клиенту)

- работа без вашей подписи и без присутствия в вашем портфолио

Оплата только в USD$ через PayPal

Цена? Сроки?

15 лет назад
1402
Iii Rrr 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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