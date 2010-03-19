Срочная работа для программиста.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки205 просмотров

http://www.domoced.com.ua/ есть сайт

http://u-s.com.ua/index.php?option=com_uut_personnel&id=33&Itemid=18 пример того что надо сделать

Мы хотим переделать раздел "Обучение персонала" в "база персонала" т.е. чтобы вверху в разделах было написано база персонала вместо обучение персонала и чтобы когда заходишь в этот раздел была возможность выбора персонала как здесь

стучать в аську 214 742 588 срочно

15 лет назад
designalexstudio
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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