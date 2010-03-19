Правки + написание модулей для PHPBB форума

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Закрыт4 заявки123 просмотра

СРОЧНО! Требуется веб-программист. Сейчас нужно оперативные правки + написание модулей для PHPBB форума.

Также будут задачи по другим cms(магазины восновном).

Оплата сдельная, по факту без задержек!

За крупные задания возможна предоплата...

15 лет назад
Green-Glory
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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