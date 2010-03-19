Требуется парсер категорий и товаров 1-2 похожих магазинов на oscommerce. Данные нужно сложить в sql или csv
Правки + написание модулей для PHPBB форума
СРОЧНО! Требуется веб-программист. Сейчас нужно оперативные правки + написание модулей для PHPBB форума.
Также будут задачи по другим cms(магазины восновном).
Оплата сдельная, по факту без задержек!
За крупные задания возможна предоплата...
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