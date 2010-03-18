Создание флеш приложения для вКонтакте

Приложение многопользовательского покера, возможно долговременное сотрудничество.

Рассмотрю все варианты, будь то знание Action Script и возможность работы именно с приложением, разработка серверной части или же разработка дизайна для приложения.

В заявке пишите что можете делать из вышеперечисленного и свои контакты.