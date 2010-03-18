Программирование интернет магазина

На основе нашей CMS (со Smarty) нужно запрограммировать сайт с магазином. Верстка сайта есть. Нужно: поставить CMS, закодить каталог товаров, корзину, заказ, новости и еще по мелочи доп функций. Итого на работу неделя.

Просьба обращаться только с желанием качественно работать. Если будете много обещать и мало делать - сразу же расстанемся. Присылайте ссылки на сделанные сложные программные вещи.