Программирование интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки207 просмотров

На основе нашей CMS (со Smarty) нужно запрограммировать сайт с магазином. Верстка сайта есть. Нужно: поставить CMS, закодить каталог товаров, корзину, заказ, новости и еще по мелочи доп функций. Итого на работу неделя.

Просьба обращаться только с желанием качественно работать. Если будете много обещать и мало делать - сразу же расстанемся. Присылайте ссылки на сделанные сложные программные вещи.

15 лет назад
outs_rabota
Анатолий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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