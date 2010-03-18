Поправить динамическое меню (java) в wordpress

Поправить динамическое меню, чтобы главный пункт при переходе в дополнительный пункт, главный оставался выделенным (см. скриншот), сейчас реализовано левое меню в javascript, см. http://aerum.com.ua/products/kondicionirovanie/centralnye-kondicionery/ в программе sothink tree menu, сайт в wordpress. Работа срочная, контакт в icq: 234-156-99пять //

Примечание: Если ссылка одинаковая выполняется условие = автоматом выделяется см. http://aerum.com.ua/products/xolodosnabzhenie/kondensatory/, если подпунктов много нет

Имеется дополнительная работа по наполнению сайта.