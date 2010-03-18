Написание серверного скрипта (Perl, CGI, PHP)

Здравствуйте, для проекта нужно сделать скрипт демона. Сейчас я реализовал всё на php, функция fsockopen и не закрываю соединение,а в скрипте вечный цикл, но это не подходит, потому-что нагрузка на сервер очень большая. Нужно сделать какой-нибудь демон так чтобы он мог работать с моим скриптом или переписать мой скрипт под демон. Скрипт написан на PHP, выполняет SQL запросы через mySQLi.

Следовательно, мне нужно сделать так чтобы мой php скрипт работал как демон и имел свой отдельный процесс(PID).