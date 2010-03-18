Задание простое, четко сформулировано. Необходимо оперативное исполнение. Задача: создание страницы заказов для сайта www.ponscig.com Описание: Требуется в соответствии с ТЗ и замечаниями (см. вложение) ...
Нужно доработать меню шаблона Youtheme-Core
Суть в следующем. Есть сайт на коммерческом шаблоне. Родное меню недостаточно гибкое - сделано на манер "accordion" - раскрывающееся меню.
Пункт1 (родительский)
Подпункт 1 (2 уровень)
Подпункт 2 (2 уровень)
Подпункт 3 (2 уровень)
Подпункт 4 (2 уровень)
Хотелось бы,чтобы при наведении курсора на пункт второго уровня меню на третий уровень открывалось вправо. Чтобы открывалось просто по наведению, без нажатия кнопки мыши. Сделать это нужно обязательно на стандартном меню, а не с помощью расширений.
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