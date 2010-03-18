Нужно доработать меню шаблона Youtheme-Core

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Суть в следующем. Есть сайт на коммерческом шаблоне. Родное меню недостаточно гибкое - сделано на манер "accordion" - раскрывающееся меню.

Пункт1 (родительский)

Подпункт 1 (2 уровень)

Подпункт 2 (2 уровень)

Подпункт 3 (2 уровень)

Подпункт 4 (2 уровень)

Хотелось бы,чтобы при наведении курсора на пункт второго уровня меню на третий уровень открывалось вправо. Чтобы открывалось просто по наведению, без нажатия кнопки мыши. Сделать это нужно обязательно на стандартном меню, а не с помощью расширений.

15 лет назад
qwerza
Томас 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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