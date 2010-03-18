Нужно доработать или написать заново скрипт на php. На моём сайте есть раздел Запоминание слов http://www.homeenglish.ru/Word.htm, при нажатии на ссылку

$input = array_map('trim',file("list.inc"));

$count=count($input);

$max = 1; // 0 - выводит весь текст

if($max > $count || $max == 0)

$max = $count;

srand ((float) microtime() * 10000000);

$rand_keys = array_rand ($input, $count);

for ($i=0; $i

header("Location: ".$input[$rand_keys[$i]]);

?>

Писал начинающий программист и что-то напутал, теперь периодически скрипт выдаёт одну и ту же страницу (а не в случайном порядке), особенно, если что-то на странице обновить. Мне надо сделать, чтобы всё работало нормально и объяснить, что надо изменить, при добавлении новых страниц. Оплата webmoney в рублях, после установки и проверки скрипта.