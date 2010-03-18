Форма бронирования на php

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок177 просмотров

Такую же http://www.hotel-terema.com.ua/bronirovanie.html только на php.

Добавить проверку – цифры в поле телефон, емайл в поле емайл, ограничить поле «пожелания к заказу» до 500 символов, поля со звездочками обязательные.

Добавить поле, чтобы поставить галочку «согласен с правилами бронирования».

Есть готовая форма обратной связи на php - http://www.hotel-terema.com.ua/contacts.php

PHP
15 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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