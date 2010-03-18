Необходимо сделать следующее: 1.Необходима страница, где будет поле для ввода цифрового значения и кнопка отправить. 2.При нажатии на кнопку отправить, данные которые были занесены в это поле, должны записываться в текстовый ...
Форма бронирования на php
Такую же http://www.hotel-terema.com.ua/bronirovanie.html только на php.
Добавить проверку – цифры в поле телефон, емайл в поле емайл, ограничить поле «пожелания к заказу» до 500 символов, поля со звездочками обязательные.
Добавить поле, чтобы поставить галочку «согласен с правилами бронирования».
Есть готовая форма обратной связи на php - http://www.hotel-terema.com.ua/contacts.php
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