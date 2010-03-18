Поддержка и оптимизация сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок273 просмотра

Нужно упростить дизайн (изменить меню, компоненты, контект - текстовой материал имеется) на Joomla 1.5 и оптимизировать сайт. Оплата за поддержку сайта - 3000 рубл в месяц. Оплата за продвижение - по договоренности. Плачу по схеме : постановка задачи-результат- оплата.

Joomla
15 лет назад
mila26
56 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров