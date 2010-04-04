Приватный проект для Шевелева Владимира(BOB41K)

В очередной раз все было отлично. Сергей максимально понятно рассказывал, как и откуда надо брать нужную информацию, что оттуда вырезать, а что - оставлять, тестировал полученные скрипты и очень точно и грамотно указывал на возникающие ошибки, так что с отладкой проблем не было, хотя и скрипты ввиду своей специфики требовали большого количества тестов. Вроде уже где-то читал нечто похожее в отзывах про Сергея, но повторюсь: Если бы все заказчики были такими, как Сергей, жизнь фрилансеров была бы просто сказкой.