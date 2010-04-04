Приватный проект для Шевелева Владимира(BOB41K)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка141 просмотр

Необходимо сделать еще 5 RSS - парсеров + сложная доработка старых ( Автозамена слов с рандомными URL )

15 лет назад
sam77
61 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$300
10 дней
Прекрасная работа. Это скорее не 5 парсеров, а "машина" с огромными функциональными возможностями. По ходу работы возникли дополения, Владимир справился прекрасно с задачей, за что огромное спасибо. Всегда вечером он-лайн. что немаловажно для связи. Отличный специалист, мои рекомендации.
В очередной раз все было отлично. Сергей максимально понятно рассказывал, как и откуда надо брать нужную информацию, что оттуда вырезать, а что - оставлять, тестировал полученные скрипты и очень точно и грамотно указывал на возникающие ошибки, так что с отладкой проблем не было, хотя и скрипты ввиду своей специфики требовали большого количества тестов. Вроде уже где-то читал нечто похожее в отзывах про Сергея, но повторюсь: Если бы все заказчики были такими, как Сергей, жизнь фрилансеров была бы просто сказкой.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад