Модуль для virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Требуется создать модуль, который бы отображал товар и работал точно так же как сделано на сайте http://www.kroha-online.ru/index.php (см "товар дня")

В настройках модуля -

1. Поле "Заголовок" - в нем прописываем то что написано красным.

2.Поле ID товара - в нем пишем id и товар автоматом там отображается.

Ньюансы. Ссылка идет полностью со всей рамки - методом вставки в див java ссылки, надо чтобы это тоже реализовывалось автомтом при присвоении модулю ID

Java
15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Иван - отлично все делает. В процессе обсуждения деталей, я запутался и дал неверные данные, тем не менее, он переделал все по моим пожеланиям без дополнительной оплаты и отточил функции скрипта так, что все работает просто идеально! Рекомендую всем!
Сотрудничеством доволен на 100%. Отличный заказчик, четкая формулировка задания, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ivankomolin
Иван 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад