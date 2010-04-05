Модуль для virtuemart

Требуется создать модуль, который бы отображал товар и работал точно так же как сделано на сайте http://www.kroha-online.ru/index.php (см "товар дня")

В настройках модуля -

1. Поле "Заголовок" - в нем прописываем то что написано красным.

2.Поле ID товара - в нем пишем id и товар автоматом там отображается.

Ньюансы. Ссылка идет полностью со всей рамки - методом вставки в див java ссылки, надо чтобы это тоже реализовывалось автомтом при присвоении модулю ID