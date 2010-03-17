Нужно подключить интернет-магазин к системе приема платежей EasyPay (Беларусь). Подробнее почитать техническую информацию можно на сайте https://ssl.easypay.by/soap . Если заинтересуетесь, вышлю дополнительную информацию.
Установка плагинов для JW Players
Необходимо расширить (настроить) функционал плеера JW Players на основе плагинов http://www.longtailvideo.com/addons/plugins Приветствуется умение работать со стилями в PHP (в частности PHPMotion) – есть работа по небольшой правке страниц.
Заявки фрилансеров
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