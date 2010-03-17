Ссылка на картинку с нижним слэшем

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Завершен2 заявки123 просмотра

Нужно правильно прописать в шаблоне ссылку на картинку.

Она должна иметь вид http://мой-сайт/$id_0-1.jpg

Однако в реальности _0 нижний слэш _ и "0" проглатывается.

15 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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