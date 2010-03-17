Поправить скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки196 просмотров

Есть готовая машина. С исходником. Нужно дописать для нее препятствия:

1 - стены (в которые врезается

2 - какие то помехи, которые она могла бы проезжать, расталкивая их.

ИЛИ предложить свою машину, которую можно разбить о преграды. (разлетается кузов, дымит и взрывается)

Бюджет к сожалению небольшой, 10 - 15 долларов

15 лет назад
Malis_designer
Александр 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Straga
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Straga
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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