Поправить скрипт

Есть готовая машина. С исходником. Нужно дописать для нее препятствия:

1 - стены (в которые врезается

2 - какие то помехи, которые она могла бы проезжать, расталкивая их.

ИЛИ предложить свою машину, которую можно разбить о преграды. (разлетается кузов, дымит и взрывается)

Бюджет к сожалению небольшой, 10 - 15 долларов