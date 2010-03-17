Установить и настроить видеопроигрыватель на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки168 просмотров

Необходимо установить и настроить проигрыватель на сайт.

Склоняемся к приобретению лицензии на jw player, соответственно его и ставить.

(Готовы выслушать другие предложения)

Нужно, чтобы помимо функции проигрывания еще было:

- Отображение логотипа сайта на экране проигрывателя

- Функция встраивания видео на другие сайты

и др. мелочи

15 лет назад
Mirage-R
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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