Собственный дизайн информеров Яндекс.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки139 просмотров

Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать ), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде одной строки:

Погода: Москва +7 C + маленькая картинка.

Информер пробок должен тоже отображаться одной строкой и иметь распадающийся список городов (у Яндекса их 4).

{Выбор города} Пробки: 6 баллов + картика соответствующего кружка светофора.

Вобщем все как здесь : http://inthecity.ru - только с выбором города для пробок.

15 лет назад
mallory
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$15
1 день
Александр точно понял задачу и быстро справился с проектом. Чувствуется большой опыт и профессионализм. Спасибо огромное! Буду обязательно обращаться еще!
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка поисково-мониторинговой системы

    Нужно приложение (решение) позволяющее произвести отбор сайтов с определенными критериями и реализующее возможность отслеживать изменяющуюся информацию и обработку этой информации

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой скрипт на PHP

    $10

    Нужно написать простой веб-скрипт, который бы позволял подключиться к нему администратору (логин и хеш-пароля в теле модуля, а также электронная почта) и выполнить две функции: а) сформировать новую страницу с товаром; Пользователь ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна помощь по wordpress

    Здравствуйте, нужна помощь по wordpress , а именно произвести настройку сайта на хостинге (контент весь залит) сайт переехал на другой домен. Нужно настроить первозданную работоспособность. Жду...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Настроить валидацию в chronoforms для Joomla

    Приветствую! Есть вот здесь форма http://www.aravia-shugaring.ru/contacts Построена на chronoforms. При валидации, не воспринимает кириллицу! mootoоls стоят русифицированные, но толку нет. Кто знает что можно сделать?

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен чат

    Нужен php чат примерно такой админкой http://chat.bulmas.ru Запоминающий логин и айпи адрес. Блокировка поситителей по айпи или по логину. Пользователи заходили на чат без регистрации Смайлики. При клике на имя ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсинг желтых страниц

    $50

    Парсинг yellowpages.ru по разделам.. ввожу урл раздела - получаю базу ценовой тендер. желательно, чтоб исполнитель знал как привязать яндекс.карты к каталогу компаний. это будет следующее задание. предложения дороже $50 не рассматриваю. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Бот-респондер для mamba.ru и loveplanet.ru

    Нужен скрипт, perl или php, который в качестве бота был в он-лайне на указаных в сабже серверах, и мог отвечать и сделать качественно диалог из 5-6 пунктов. Спам рассылать не надо. Он только пасивный респондер.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обновление парсера

    Обновить старый парсер (разработать новый), кому как удобней. Для оперативного и автоматизированного обновления популярных разделов сайта, необходимо реализовать механизм публикации горящих туров и спецпредложений с местного сайта информационно-поисковой системы http://www.tour-box.ru/spo/day.php. Подробнее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад