Нужно приложение (решение) позволяющее произвести отбор сайтов с определенными критериями и реализующее возможность отслеживать изменяющуюся информацию и обработку этой информации
Собственный дизайн информеров Яндекс.
Cоздать для сайта 2 информера Яндекса: Пробки и погоду. Погода должна определятся по IP пользователя (в гугле болтается готовый скрипт и инструкция как это сделать ), а внешний вид информера на сайте должен быть ввиде одной строки:
Погода: Москва +7 C + маленькая картинка.
Информер пробок должен тоже отображаться одной строкой и иметь распадающийся список городов (у Яндекса их 4).
{Выбор города} Пробки: 6 баллов + картика соответствующего кружка светофора.
Вобщем все как здесь : http://inthecity.ru - только с выбором города для пробок.
Выбранный исполнитель
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