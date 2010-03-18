Нужен аналог http://vkontakte.ru/app689955 С возможностью внесение изменений через RSS или веб интерфейс блога.
Разработка поисково-мониторинговой системы
Нужно приложение (решение) позволяющее произвести отбор сайтов с определенными критериями и реализующее возможность отслеживать изменяющуюся информацию и обработку этой информации
Заявки фрилансеров
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