Приложение для vKontakte

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Нужен аналог http://vkontakte.ru/app689955 С возможностью внесение изменений через RSS или веб интерфейс блога.

15 лет назад
Stason
43 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров