Бот-респондер для mamba.ru и loveplanet.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок221 просмотр

Нужен скрипт, perl или php, который в качестве бота был в он-лайне на указаных в сабже серверах, и мог отвечать и сделать качественно диалог из 5-6 пунктов. Спам рассылать не надо. Он только пасивный респондер.

PHP
15 лет назад
cohe4ko
Павел 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт отправки почты с web-сервера

    Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы. В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обновление парсера

    Обновить старый парсер (разработать новый), кому как удобней. Для оперативного и автоматизированного обновления популярных разделов сайта, необходимо реализовать механизм публикации горящих туров и спецпредложений с местного сайта информационно-поисковой системы http://www.tour-box.ru/spo/day.php. Подробнее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка скрипта

    Для доработки скрипта требуется программист, хорошо владеющий php и MySQL, скрипт не сложный и доработки незначительные, цена будет обсуждаться с исполнителем индивидуально

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Несколько заданий по joomla + virtuemart

    Автоматическая рассылка, поздравления с днем рождения зарегестрированных пользователей сайта. Сайт на joomla 1.5. Пользователи - virtmart 1. C помощью community builder в форме регистрации сделано поле "день оождения". ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форум 2.3.6 IPB

    $50

    ПО: форум 2.3.6, галерея 2.2.4, блог 1.4.2. Условия работы: тестовый сервер с доступом по ftp и при необходимости phpMyadmin. Требования к программисту: полный рабочий день, профессиональные навыки, срок реализации - начать сразу + ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Избавление от дублей страниц в Joomla

    Сайт на Joomla! 1.5.15 + Virtuemart Требуется избавление от дублей страниц. Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, желательно, реализация подобных проектов. Если будет: "можно попробовать так ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт партнерской программы за смс

    Требуется создание скрипта партнерской программы, контент сайтов продается за смс. Функционал таков: -ведение детальной статистики по заходам на сайты и заработкам -детальная статистика по каждому смс-сообщению -крепление своих доменов ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад