Скрипт отправки почты с web-сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы.

В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не доходят, либо попадают в спам. При этом почта, отправляемая тем же респондентам через программу рассылки (в качестве эксперимента) с параметрами, отличными от установленных по умолчанию, доходят до адресатов успешно.

Т.о., необходима настройка эффективных параметров отправки почты.

Также должно быть проведено тестирование минимум для 20 адресов и установлен период поддержки по окончании работ и, по возможности, добавлена функция проверки доставки сообщений адресатам.

События рассылки и примерный текущий объём см. в прилагаемом файле. Если вы заинтересованы в выполнении задания, пожалуйста, свяжитесь со мной по скайпу (eduservice) или icq (29894257). Адекватную оплату гарантирую.

MySQLPHP
15 лет назад
srgg
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sl4mmer
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$154
2 дня
Выполнял 2 задания. С первым справился хорошо, претензий нет. Взялся за второе. Отрапортовал о выполнении. Получил деньги. На следующий день вылезли глюки. Обещал доделать. Неделю морочил голову, ничего не сделал, хотя был предупреждён, что задание очень актуальное. Деньги вернуть отказался. Резюме - никаким профессионализмом здесь и не пахнет, как и элементарной порядочностью. PS. Задание пришлось доделывать самому.

Заявки фрилансеров

sl4mmer
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад