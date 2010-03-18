Скрипт отправки почты с web-сервера

Требуется написать функцию отправки сообщений из системы управления проектом (платформа - PHP/mySQL) сотрудникам и клиентам на емэйлы, содержащиеся в БД системы.

В настоящее время сообщения отправляются через стандартную PHP-функцию mail()), но либо не доходят, либо попадают в спам. При этом почта, отправляемая тем же респондентам через программу рассылки (в качестве эксперимента) с параметрами, отличными от установленных по умолчанию, доходят до адресатов успешно.

Т.о., необходима настройка эффективных параметров отправки почты.

Также должно быть проведено тестирование минимум для 20 адресов и установлен период поддержки по окончании работ и, по возможности, добавлена функция проверки доставки сообщений адресатам.

События рассылки и примерный текущий объём см. в прилагаемом файле. Если вы заинтересованы в выполнении задания, пожалуйста, свяжитесь со мной по скайпу (eduservice) или icq (29894257). Адекватную оплату гарантирую.