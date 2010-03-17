Макрос для Corel Draw (cкрипт на VBA)

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На странице Корела имеется некоторое кол-во объектов.

Макрос должен преребрать все эти объекты в определенной последовательности, разместить каждый на отдельной странице,

и подрезать каждую страницу до размеров объекта.

Т.е. в итоге для набора из 200 объектов на одной странице –

должен получиться 200-страничный документ, с размерами страниц=размерам объектов.

VBA
15 лет назад
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Виктор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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