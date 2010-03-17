Есть МОИ собственные блоги на WordPress с созданными пользователями с включенными протоколами публикации XML-RPC WordPress. Нужен скрипт массовой публикации разных постов на разных блогах. Вводим пакетами ...
Макрос для Corel Draw (cкрипт на VBA)
На странице Корела имеется некоторое кол-во объектов.
Макрос должен преребрать все эти объекты в определенной последовательности, разместить каждый на отдельной странице,
и подрезать каждую страницу до размеров объекта.
Т.е. в итоге для набора из 200 объектов на одной странице –
должен получиться 200-страничный документ, с размерами страниц=размерам объектов.
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