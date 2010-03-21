Нужно исправить ошибки в дизайне на страницах http://kino-doma.biz/links/ http://kino-doma.biz/zakaz.php т.е. скрипты были плохо встроены в дизайн сайта, нужно это подправить Нужно, чтобы все блоки, которые есть на сайте были ...
Разработка капчи
Требуется разработать капчу в которой для подтверждения необходимо ввести ответ на вопрос.
Например:
Продолжите фразу: Маша ела .... (кашу)
Пи = ... (3,14)
Дважды два = ... (4)
действующий президент России: ... (Медведев)
и т.п.
Соответственно возможность добавлять вопросы/ответы.
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