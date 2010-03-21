Разработка капчи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок270 просмотров

Требуется разработать капчу в которой для подтверждения необходимо ввести ответ на вопрос.

Например:

Продолжите фразу: Маша ела .... (кашу)

Пи = ... (3,14)

Дважды два = ... (4)

действующий президент России: ... (Медведев)

и т.п.

Соответственно возможность добавлять вопросы/ответы.

15 лет назад
Popolni
51 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Очень быстро и качественно разработал капчу. Рекомендую!
Отличный заказчки, четкое ТЗ, быстрая проверка, приятный в общении, оплата своевременная (даже больше на что договаривались). Одним словом - рекомендую

Заявки фрилансеров

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад