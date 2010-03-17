Ищем подрядчика на проект: создание социальной сети, которая объединяла бы систему комментирования на нескольких существующих (+проектируемых) сайтах под joomla. Рассмотрим любые заявки от опытных разрабочиков
Нужна Flash XML галерея
Требуется Flash XML галерея по примеру как на этом сайте
http://www.stellamccartney.com/us/en/collections/summer-2010/
Заявки фрилансеров
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