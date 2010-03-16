Нужно сделать компонент для Joomla 1.5.x для автозапчастей. На 99% подходит реализация с http://www.autotechnica.su/ . Отличие лишь в форме поиска. Все остальные поля в таблице те же. Фото, оформление заказа, все также, как в примере. Форма заказа отправляется на e-mail.

Поля поисковой формы (не таблицы!): Марка авто, Модель авто, № кузова, Год, Код детали (по каталогу запчастей), Перед\Зад, Лево\Право.

Joomla уже установлена, дизайн нарисован, сверстан и установлен. http://kyb-sib.com/