Joomla Reservation Manager - импорт цен из Exel

Компонент Joomla Reservation Manager Pro переведён, установлен и работает.

Нужно cделать импорт цен из Exel и сделать шаблон Exel для ввода данных менеджером отеля.

Основное требование - умение дорабатывать компоненты Joomla.

Умение разбираться в чужом коде также приветствуется. Предыдущий разработчик переключён на другой проект, но может проконсультировать по скайпу.

В дальнейшем по результатам выполнения задания возможно постоянное сотрудничество в плане доработки компонента.