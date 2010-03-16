Добрый день! Нужно спарсить базу с подбора шин и дисков привязанных к марке автомобиля с сайта http://www.nakolesah.ru/ вот ссылка http://www.nakolesah.ru/select/tiresbyauto.aspx. Кто возьмется?
Создание парнерской программы
Здравствуйте!
Требуется программист для создания партнерской программы, написание скрипта с нуля для ПП.
Опыт создание таких скриптов - обязателен!!!
ТЫ желательно из Москвы. + отвественный, исполнительный
Заявки фрилансеров
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