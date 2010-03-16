Настройка фильтра тов. на hostcms 5.9.1 Мал.Бизнес

Настройка фильтра товаров на hostcms 5.9.1 Малый Бизнес

Требуется изменить стандартную сортировку\фильтрацию (производитель+продавец+цена)

на изображенную во вложении + цена

с условием возможности выбора варианта всех фильтров в админке при создании товара.

ваши действия

показываем похожий пример реализованный вами,

предварительно озвучиваем диапазон цен.

1- объяснить как это сделать самому (желательный вариант)

2-сделать это вместо меня (в крайнем случае)

p.s. Писать только в проект!

Неписать тем кто неработал с hostcms начиная с версии 5.х.х