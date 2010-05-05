Нужно сделать парсер с закруской картинок на сервер для движка osc-vam_rus v 1.139 Сам движок можно взять тут http://forwatch.ru/osc-vam_rus.zip Пример работы сайта на движке osc-vam_rus тут http://watch-time.ru/
Приватный проект для Frig
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