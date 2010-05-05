Приватный проект для Frig

Сотрудничество было не простым, но несмотря на все трудности Кирилл всегда сохранял спокойствие и сдержанность, вел себя максимально профессионально, всегда был не связи, не пропадал, вовремя и без раздражения отвечал на многочисленные вопросы. Приятно было сотрудничать вновь. Рекомендую!