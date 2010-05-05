Приватный проект для Frig

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки152 просмотра

Создание сайта из PSD.

Резиновая верстка.

PHP + MYSQL, AJAX

AJAXMySQLPHP
15 лет назад
keith284487
Кирилл 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$1000
20 дней
Сотрудничаю второй раз. Отличный подход как к делу, так и весьма непростому заказчику :) Продолжим сотрудничество, конечно же. Рекомендую
Сотрудничество было не простым, но несмотря на все трудности Кирилл всегда сохранял спокойствие и сдержанность, вел себя максимально профессионально, всегда был не связи, не пропадал, вовремя и без раздражения отвечал на многочисленные вопросы. Приятно было сотрудничать вновь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

frig
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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