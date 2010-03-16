Нужно разработать флеш игру

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно разработать флеш игру. В качестве примера прикреплена игра-аналог. По ней можно оценить трудозатраты на разработку. Оплата через безопасную сделку. Укажите сроки и стоимость.

15 лет назад
yandr
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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